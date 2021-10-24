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Чемпионка Игр Татьяна Казанкина предложила сделать для трансгендеров отдельную Олимпиаду

Чемпионка Игр Татьяна Казанкина предложила сделать для трансгендеров отдельную Олимпиаду
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, советская бегунья Татьяна Казанкина критически высказалась о выступлении трансгендеров на Олимпийских играх.

Напомним, на Играх – 2020 в Токио (Япония) выступила тяжелоатлетка-трансгендер Лорель Хаббард. Новозеландка стала первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх.

«Очень плохо отношусь к этому. И то, что сейчас в Штатах не он, не она, а оно, и уже в школе начинают менять пол – это катастрофа. К чему катится мир, я не понимаю. Можно сделать для них отдельную Олимпиаду, пусть соревнуются. Я категорически против их участия в обычных соревнованиях, пусть это даже дискриминация. Но разве то, когда люди с подобными особенностями, например, Кастер Семеня, соревнуются с женщинами – это не дискриминация? То же самое касается спортсменов с терапевтическими исключениями. Таких не мало, их больше двух тысяч. Соревнуйтесь на Паралимпийских играх. Вы же больные», — приводит слова Казанкиной «Спорт день за днём».

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