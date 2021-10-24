Гимнастка Мельникова: я пробыла чемпионкой несколько минут

Олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка мира, россиянка Ангелина Мельникова прокомментировала судейский скандал на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю (Япония).

«Я пробыла чемпионкой несколько минут. Как только мне выставили оценку, я сразу сказала старшему тренеру, что нужно подавать протест, поскольку знаю свою базу и знаю, что сделано и не сделано. Сказала это ещё до выступления японки. Бегали-бегали с этим протестом — ничего не получилось. Потом выступила японка, и её протест приняли. Так и закончились соревнования.

Я не знаю, что было в судейской, поскольку не была там лично. Туда ходили два наших тренера. Они там пытались решить вопрос. А мой вариант был только сидеть и ждать, примут протест или нет. И почему-то даже не показали, что протест подан, хотя его вроде бы успели подать. На табло ничего не было. Очень странная ситуация. Тренеры сказали, что подали протест и теперь ждём. В итоге на табло ничего. Мы дождались, когда все участницы выступят, и всё закончилось.

Скорее всего, это был момент, к которому можно было придраться. Маи заканчивает карьеру, это её заключительные соревнования. Возможно, эта медаль для неё важна. И очень здорово, что она завершила свою карьеру чемпионкой мира. Я очень за неё рада. Но мне, конечно, обидно. Она ни при чём.

Был ли небольшой обман? Возможно. Я не могу про судейство что-то говорить. Просто скажу, что странно, что ко мне придрались. Первый раз в моей жизни вот так. Но могу сказать, что никогда в жизни больше на вольные упражнения не выйду без готовых протестов. У меня уже второй раз такая ситуация (когда подаётся протест, который отклоняют. — Прим. «Чемпионата»), не хочу повторения.

Мы с Маи в очень хороших отношениях. Я очень её уважаю и думаю, что она меня тоже уважает. Видела, как она расстроилась изначально, когда её оценку показали — ниже, чем мою. У нас нет каких-то неприязней друг к другу. Вопрос не к ней. Она выполнила всё, что могла. И её сторона, естественно, боролась за оценки, ведь все же хотят победить. Нормально, что они подали протест и его приняли. Жалко, что наш не приняли», — сказала Мельникова в эфире «Матч ТВ».