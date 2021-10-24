«Субъективная гимнастика, привет». Ангелина Мельникова — об отобранном золоте ЧМ

Чемпионка мира в многоборье Ангелина Мельникова подробно рассказала, что произошло на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Японии после её выступления в вольных упражнениях.
Мельникова получила лучшую сумму баллов, но после протеста Японии оценка Маи Мураками была повышена на 0,1 балла и чемпионкой мира была объявлена японская гимнастка.
«Я знаю свою базу на вольных. После вывода оценки я сразу же пошла и сказала тренерам, чтобы подавали протест. Не могу сказать точно, успели ли они это сделать или нет, мне сказали, что успели. Но официальной подачи никто не видел. Что происходило там, я не видела, так как должна была сидеть в зоне камер.
Базу мне дали на 0,3 меньше, чем должно быть. Должно быть — поворот D+0,1 бонус за второй поворот 720. Итог — группа В, без бонуса.
Проблема — поворот с поднятой ногой.
Причина — нога ниже 90 градусов.
Я ещё не сталкивалась с такой ошибкой у меня за все 6 лет выступлений. Ни разу. Субъективная гимнастика, привет.
Ладно, не засчитали так не засчитали. Я расстроена немного о других вещах. В очередной раз понимаю, что бороться за себя будешь только ты сам, и пока ты не будешь, никто не будет. Такова моя философия. И характер такой, в обиду себя никогда не дам. В общем, вывод такой: больше никогда не выйду на вольные упражнения без готового на руках протеста», — написала Мельникова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ангелины Мельниковой в «Инстаграме».
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