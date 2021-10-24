Журналистка из США раскритиковала российское ТВ, не показавшее триумф Мельниковой

Американская журналистка и писательница Ребекка Шуман, которая пишет о спортивной гимнастике сразу для нескольких изданий в США, раскритиковала решение российских телеканалов не транслировать чемпионат мира, из-за чего российские зрители не увидели победу Ангелины Мельниковой в многоборье.
«Мне очень жаль слышать, что великолепная российская команда — и Геля в частности — находятся в изоляции от российских СМИ в этом олимпийском цикле. Несмотря на то что я гордая русско-американка в четвёртом поколении, могу только выдвигать смелые догадки, почему это произошло. И это могло быть из-за того, что прямо сейчас Россия формально «отстранена» от международных соревнований как «Россия», и потому, что Геля и её товарищи по команде формально представляют ОКР или ФСГР и не могут носить российский флаг на своей униформе. Путин, как мы говорим здесь, в Америке, salty (то есть «солёный» в значении расстроенный)? В любом случае это позор. Российская программа великолепна, и я не удивлюсь, если увижу ещё одну золотую медаль в Париже, даже если Геля закончит карьеру», — приводит слова Шуман InoProSport.
Напомним, на чемпионате мира в Японии Мельникова стала первой российской абсолютной чемпионкой мира с 2010 года, прервав гегемонию США.
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