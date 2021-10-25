Каратистка Дарья Тулякова снялась для журнала Maxim. Фото

Российская каратистка Дарья Тулякова снялась для ноябрьского номера популярного мужского журнала Maxim.

«Бронзовый призёр чемпионата мира по карате Дарья Тулякова сразила нас наповал. Хорошо, что хоть не придушила чёрным поясом (хотя мы были бы не против)», — говорится в анонсе фотосессии.

Фото: https://www.maximonline.ru/

21-летняя Тулякова – уроженка подмосковного Клина, бронзовый призёр чемпионата мира и многократный призёр международных соревнований высокого уровня, в частности этапов Премьер-лиги – аналога Кубка мира в других видах спорта. Девушка входит в основной состав сборной России в группе ката (имитация боя с воображаемым противником). Дарья активно ведёт страницу в социальной сети «Инстаграм», где у неё более 55 тыс. подписчиков.