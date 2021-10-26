Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ярослава Могучих рассказала, какие страны предлагали ей сменить гражданство

Ярослава Могучих рассказала, какие страны предлагали ей сменить гражданство
Комментарии

Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, украинка Ярослава Могучих рассказала, какие страны предлагали ей сменить спортивное гражданство.

«Я не могу переехать, я не вижу себя в другой стране. Путешествовать – да, пожалуйста, жить – только в Украине. На данный момент у меня такая точка зрения. Не знаю, что будет через 10-15 лет, но сейчас вот так. Не думаю, что ограничиваю свои возможности. Предлагали ли мне другие страны сменить гражданство? Предлагали переехать выступать за них, но я отказалась. Звала Германия, с Кипра звонили, США. На самом деле много стран, но если ты на этом не зацикливаешься, но куда?», — сказала Могучих в интервью на YouTube-канале «Бегущий банкир».

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу. После окончания соревнований спортсменки по традиции сфотографировались вместе. После публикации в средствах массовой информации снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.

Новость по теме
Могучих ответила, поменялось ли её отношение к Ласицкене на фоне допинг-скандала в России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021