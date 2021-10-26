Ярослава Могучих рассказала, какие страны предлагали ей сменить гражданство

Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, украинка Ярослава Могучих рассказала, какие страны предлагали ей сменить спортивное гражданство.

«Я не могу переехать, я не вижу себя в другой стране. Путешествовать – да, пожалуйста, жить – только в Украине. На данный момент у меня такая точка зрения. Не знаю, что будет через 10-15 лет, но сейчас вот так. Не думаю, что ограничиваю свои возможности. Предлагали ли мне другие страны сменить гражданство? Предлагали переехать выступать за них, но я отказалась. Звала Германия, с Кипра звонили, США. На самом деле много стран, но если ты на этом не зацикливаешься, но куда?», — сказала Могучих в интервью на YouTube-канале «Бегущий банкир».

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу. После окончания соревнований спортсменки по традиции сфотографировались вместе. После публикации в средствах массовой информации снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.