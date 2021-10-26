Сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с групповых упражнений на ЧМ

Сборная Болгарии по художественной гимнастике, которая завоевала золото на Олимпиаде 2020 года в Токио (Япония), победив национальную команду России, снялась с групповых упражнений на чемпионате мира. Об этом сообщается в официальном «твиттере» Международной федерации гимнастики. Турнир пройдёт в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира 2021 года. Китакюсю, Япония. Расписание соревнований
27 октября — обруч, мяч (квалификация и финал).
28 октября — лента, булавы (квалификация и финал).
29 октября — групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав).
30 октября — личное многоборье.
31 октября — группы (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).
В состав сборной России на чемпионат мира включены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва (групповые упражнения).
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