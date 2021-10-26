Яна Кудрявцева прокомментировала снятие сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике
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13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева прокомментировала решение сборной Израиля и главной звезды команды Линой Ашрам сняться с чемпионата мира. Турнир пройдёт в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.
«В любом случае там небольшой выбор между гимнастками, в Израиле их по пальцам пересчитать. У нас всё-таки, если вдруг не поедут Дина и Арина (Аверины. — Прим. «Чемпионата»), есть огромная скамейка запасных. В любом случае будут те, кто выступит и защитит честь сборной России. Именно поэтому сборная России никогда не откажется выступать ни на каких соревнованиях», — сказала Кудрявцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
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