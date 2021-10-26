Яна Кудрявцева назвала российскую гимнастку — последовательницу Алины Кабаевой
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13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева высказала мнение, что 16-летнюю гимнастку сборной России Лалу Крамаренко можно считать последовательницей олимпийской чемпионки 2004 года Алины Кабаевой.
«Она прекрасная гимнастка и может привнести в спорт что-то новое. Она стилем похожа на Алину Кабаеву.
Алина Кабаева – законодательница особого стиля в художественной гимнастике. И Лала как её последовательница может внести в новую художественную гимнастику что-то оттуда. Мне кажется, это очень интересно. Дай бог, чтобы ей здоровье позволило и силы», — рассказала Яна Кудрявцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
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