Яна Кудрявцева назвала российскую гимнастку — последовательницу Алины Кабаевой

13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева высказала мнение, что 16-летнюю гимнастку сборной России Лалу Крамаренко можно считать последовательницей олимпийской чемпионки 2004 года Алины Кабаевой.

«Она прекрасная гимнастка и может привнести в спорт что-то новое. Она стилем похожа на Алину Кабаеву.

Алина Кабаева – законодательница особого стиля в художественной гимнастике. И Лала как её последовательница может внести в новую художественную гимнастику что-то оттуда. Мне кажется, это очень интересно. Дай бог, чтобы ей здоровье позволило и силы», — рассказала Яна Кудрявцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.