Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Карлсен с разгромным счётом обыграл Народицкого перед матчем за звание чемпиона мира

Карлсен с разгромным счётом обыграл Народицкого перед матчем за звание чемпиона мира
Комментарии

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен провёл на платформе Lichess матч с Даниэлем Народицким, состоящий из 48 партий с контролем времени 1+0. Норвежец одержал уверенную победу со счётом 31,5:16,5.

Матч на первенство мира с участием Яна Непомнящего и норвежца Магнуса Карлсена стартует 24 ноября и завершится 16 декабря. Игра состоится в Дубае (ОАЭ).

30-летний норвежец Магнус Карлсен – 16-й чемпион мира по шахматам и лучший игрок мира, согласно текущему рейтингу ФИДЕ. Магнус стал чемпионом мира в 2013 году, досрочно обыграв Вишванатана Ананда, представляющего Индию. Чемпионом норвежец стал в 23 года, а за следующие восемь лет три раза успешно защищал титул в матчах с Анандом, Сергеем Карякиным и Фабиано Каруаной.

Американский шахматист обыграл компьютер за 15 секунд. А видео точно не ускорено?! Американский шахматист обыграл компьютер за 15 секунд. А видео точно не ускорено?!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021