Карлсен с разгромным счётом обыграл Народицкого перед матчем за звание чемпиона мира

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен провёл на платформе Lichess матч с Даниэлем Народицким, состоящий из 48 партий с контролем времени 1+0. Норвежец одержал уверенную победу со счётом 31,5:16,5.

Матч на первенство мира с участием Яна Непомнящего и норвежца Магнуса Карлсена стартует 24 ноября и завершится 16 декабря. Игра состоится в Дубае (ОАЭ).

30-летний норвежец Магнус Карлсен – 16-й чемпион мира по шахматам и лучший игрок мира, согласно текущему рейтингу ФИДЕ. Магнус стал чемпионом мира в 2013 году, досрочно обыграв Вишванатана Ананда, представляющего Индию. Чемпионом норвежец стал в 23 года, а за следующие восемь лет три раза успешно защищал титул в матчах с Анандом, Сергеем Карякиным и Фабиано Каруаной.