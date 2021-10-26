Ирина Винер-Усманова рассказала о судьях чемпионата мира по художественной гимнастике
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала о судьях, которые будут обслуживать чемпионат мира по художественной гимнастике. Турнир пройдёт в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.
По словам Винер-Усмановой, состав судейской бригады, если сравнивать с Олимпиадой-2020 в Токио, частично изменится, однако технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG), возглавляемый россиянкой Натальей Кузьминой, вызвал тех же арбитров.
«Будут ли на чемпионате мира работать те же судьи, что и на Олимпиаде? Судьи какие-то те же, а какие-то — другие. Рефери Кузьмина вызвала тех же самых», — приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости Спорт».
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