Вице-президент FIG Титов отреагировал на снятие Болгарии с групповых упражнений на ЧМ

Вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов прокомментировал решение сборной Болгарии по художественной гимнастике сняться с групповых упражнений на чемпионате мира из-за травмы одной из спортсменок.
«Дело в том, что причины могут быть самыми разными. Как правило, чемпионат мира, который проходит после Олимпийских игр, интересен в меньшей степени. В этом году к тому же ситуация особенная, потому что Игры сдвинулись на год. Совсем нетрадиционная ситуация, поэтому каждая сборная вправе решить, надо ли им ехать и добиваться самых высоких результатов или пропустить для лучшей подготовки дальше.
Следующий чемпионат мира уже пропускать нельзя. Дальше уже начинается квалификация на Олимпийские игры в Париже. Это могут быть в том числе абсолютно внутренние причины», — приводит слова Титова «Матч ТВ».
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