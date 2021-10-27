Московский «Локомотив» стал победителем клубного чемпионата мира по пляжному футболу
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Московский «Локомотив» выиграл клубный чемпионат мира – 2021 по пляжному футболу. Это третье чемпионство клуба в истории.
В решающем матче «Локомотив» обыграл португальскую «Брагу». Встреча завершилась со счётом 6:4, в составе российской команды хет-триком отметился Борис Никоноров, по голу забили Фёдор Земсков, Станислав Кошарный (голкипер) и Филипп Борер. Забитыми мячами в составе «Браги» отметились Бруно Торрес, Лукао, Бернардо Баррал Мартинс и Леонардо Баррал Мартинс. Третье место на турнире занял бразильский клуб «Васко да Гама», переигравший минское «Динамо» (10:6).
Ещё один российский клуб – московский «Спартак» – занял седьмое место.
Клубный чемпионат мира – 2021 прошёл с 26 по 27 октября в Москве.
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