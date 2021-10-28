Винер-Усманова обрушилась с критикой на Кузьмину после серебра Дины Авериной на ЧМ

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова обрушилась с критикой на главу технического комитета Международной федерации гимнастики Наталью Кузьмину, после того как Дина Аверина завоевала серебро в упражнениях с лентой на чемпионате мира, проиграв белоруске Алине Горносько.

«Это началось с утра. Кузьмина позвала судей России, к ней подошла Кэролайн, после этого она подошла к судьям и понизила оценку на один балл, потому что судьи выставили на один балл больше. Я позвонила президенту, он сказал, что проследит, но, к сожалению, вечером повторилось то же самое. Судьи вечером поставили очень низкую оценку, которая не соответствовала её исполнению. Очень смело, чисто, а ей поставили оценку на пять сотых меньше. Возможно, Алина — прекрасная гимнастка, но на Олимпиаде она получила 24, а здесь 29, хотя выполнила не лучше, а хуже, — это всё делает Кузьмина.

Не знаю, что происходит и как быть с Кузьминой. Никак она не могла пережить, что четыре золотые медали будут у России. Она сделала, так что Дина не выиграла золотую медаль — это было выше её сил, и началось это всё с утра. Мы подали протест, но он не был удовлетворен. Арина сделала всё прекрасно, Дина — просто великолепно, но оценка у неё оказалась ниже, чем у белорусской спортсменки. Я ничего не имею против этой девочки, но Кузьмина продолжает делать своё дело», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».