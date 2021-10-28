Винер-Усманова: очередной скандал с рефери сестёр Авериных дополнительно разозлил

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова поделилась ожиданиями от судейства чемпионата мира в Китакюсю (Япония) в личном многоборье.

«Может ли повториться беспредел, который произошёл на Олимпиаде? Соревнования в Токио обслуживали судьи, которые были специально вызваны для этого. На первенство планеты же приехали специалисты из различных стран. Думаю, они не окажутся настолько запрограммированными, как их коллеги на Олимпиаде. Хотя со стопроцентной уверенностью сказать, конечно же, нельзя. Повторюсь: сама ничего не знаю и предоставляю вам только факты. Что будет дальше — увидим», — приводит слова Винер-Усмановой RT.

Также Винер-Усманова заявила, что произошедшее в финале упражнений с лентой на чемпионате мира не скажется на подготовке сестёр Авериных к личному многоборью.

Дина Аверина уступила 0,05 балла белоруске Алине Горносько. Российская сторона подала протест, но он был отклонён судьями. Ранее Дина стала победительницей в упражнениях с обручем, мячом и булавами.

«Когда они давали интервью после окончания соревнований, то сказали, что собираются как следует подготовиться к личному многоборью. Они мечтают выступить ярко в финале этого вида и поставить красивую точку. Поверьте, очередной скандал с рефери их дополнительно разозлил. Могу сказать только одно: чем сильнее люди, тем тяжелее им даются испытания. Это и демонстрирует силу человека и спортсмена», — сказала Винер-Усманова.