Дина Аверина побила рекорд Евгении Канаевой по числу личных золотых медалей ЧМ

Россиянка Дина Аверина превзошла легендарную соотечественницу Евгению Канаеву по числу личных золотых медалей, завоёванных на чемпионатах мира.
Золото Дины в упражнении с булавами стало для неё 14-й личной наградой на первенствах планеты. Двукратная олимпийская чемпионка Канаева в период с 2007 по 2011 год завоевала 13 золотых медалей в личном зачёте.
Всего же с учётом командных золотых наград Аверина отстаёт от Канаевой на одно золото. Дина – 16-кратная чемпионка мира, а Евгения – 17-кратная. Однако уже на чемпионате мира – 2021 Аверина может превзойти Канаеву и по общему числу золотых наград. Это случится, если сборная России выиграет командный титул, а сама Дина – личное многоборье.
Отметим, что уже сегодня Дина могла стать 17-кратной чемпионкой мира, если бы соревнования с лентой не завершились очередным судейским скандалом.
- 28 октября 2021
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