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Ирина Винер-Усманова: у меня вырвался дикий крик из груди, когда увидела оценки

Ирина Винер-Усманова: у меня вырвался дикий крик из груди, когда увидела оценки
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала победу подопечных в групповом многоборье на чемпионате мира. Сборная России на 2,350 балла опередила итальянок, завоевавших серебро.

«У меня вырвался дикий крик из груди, когда увидела оценки. Выиграли 2,5 балла. Вот такие эмоции были.

После вчерашних событий с судейством я переговорила с президентом Международной федерации гимнастики. Он сказал, что сам внимательно будет следить за всем. Поэтому сегодня всё было нормально, судили хорошо. Не было никаких намёков на то, что против нас сегодня пытались как-то играться», — сказала Винер-Усманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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