Сборная России по художественной гимнастике выиграла медальный зачёт ЧМ

В Китакюсю (Япония) завершился чемпионат мира – 2021 по художественной гимнастике. Сборная России одержала убедительную победу в общем медальном зачёте турнира. На втором месте расположилась команда Италии, на третьем – Беларусь.
В активе подопечных Ирины Винер-Усмановой 13 наград – 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. В копилке Италии 5 медалей – 1 золотая, 3 серебряные и 1 бронзовая. Белоруски на прошедшем первенстве завоевали 7 наград – 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые. Последней страной, завоевавшей медали ЧМ, стала команда Японии, на её счету 2 серебряные и 2 бронзовые награды.
Большую часть золотых наград России принесла Дина Аверина, она завоевала четыре личных золота, в том числе Аверина победила в финале индивидуального многоборья и стала 18-кратной чемпионкой мира, что ещё никому не удавалось ранее.
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