Болгарское СМИ: Ирина Винер-Усманова хочет сместить с поста действующего президента FIG

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова хочет сместить Моринари Ватанабэ с поста президента Международной федерации гимнастики (FIG), утверждает одна из самых влиятельных газет Болгарии «24 часа».

С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдёт конгресс FIG, на котором состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и техкомов. Ранее FIG вернула кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой на пост главы техкома. Кузьмина подверглась жёсткой критике со стороны Винер-Усмановой после Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония), и её заявка была отозвана российской стороной.

«На самом деле Усманова имеет совсем другие планы на конгресс. Она хочет сделать президентом своего друга Фарида Гаибова, представляющего Азербайджан. Он единственный, кто хочет встретиться на выборах с Моринари Ватанабэ, выпускником Высшего института физической культуры имени Георгия Димитрова (Болгария)», — говорится в статье болгарского издания.

Фарид Гаибов — министр молодёжи и спорта Азербайджана и президент Европейской гимнастики.