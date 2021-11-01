Винер-Усманова рассказала о травме российской гимнастки, снявшейся с ЧМ перед его началом

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала о травме российской гимнастки Ольги Карасёвой, которая получила её незадолго до старта чемпионата мира, вследствие чего пропустила турнир.
«Не секрет, что у нас перед самым выездом, меньше чем за неделю, девочка, стоящая в основном составе в двух видах, это молодая Оля Карасёва, сломала ногу просто на ровном месте. Она как-то не так развернулась, и её отвезли на снимок, который показал перелом. И мы поставили двух других девочек, которые стояли раньше в одном виде.
Полина Орлова, которая до травмы Карасёвой была только в одном виде, ранее никогда не стояла в групповых упражнениях, выступала только в личной программе и никогда до этого не была на чемпионате мира. Полине пришлось выступать в обоих упражнениях, как и олимпийской чемпионке Марии Толкачёвой, которая не так давно болела ковидом, из-за чего не могла тренироваться два месяца», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
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