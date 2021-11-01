Ирина Винер-Усманова прокомментировала ситуацию с возвращением Кузьминой на выборы FIG

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о возвращении россиянки Натальи Кузьминой в число кандидатов на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

«Я знаю, что у нас была только бумага от международной федерации в сентябре о том, что Кузьмина снята с выборов. Сейчас, за семь дней до начала выборов, пришла другая бумага, что она восстановлена. Но это дело юристов разбираться, каким образом это произошло. Если страна отозвала своего кандидата, а его снова хотят восстановить. Думаю, это вопрос для юристов, не для меня, и я это комментировать не могу.

У нас проблема одна: здорово выступать, быть здоровыми и идти вперёд. У нас есть только один девиз: преодолеть себя. Не своих конкурентов, не судей», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Напомним, технический комитет FIG, возглавляемый Кузьминой, не выявил предвзятости и нарушений в работе арбитров на Олимпийских играх в Токио (Япония), где после судейского скандала россиянка Дина Аверина завоевала серебро в многоборье, а её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Винер-Усманова жёстко раскритиковала решение Кузьминой.

С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдёт конгресс FIG, на котором состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и техкомов.