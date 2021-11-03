«Судьи добавили интриги». Юрий Крашенинников — о матче с Парагваем

Трёхкратный чемпион мира в составе сборной России Юрий Крашенинников прокомментировал победу над Парагваем (8:7) в матче Межконтинентального кубка.
«Повели очень уверенно 4:0, и парагвайцы начали играть в привычный им грубый футбол, бить всех исподтишка. Судьи на это внимания не обращали. Вроде бы мы чемпионы мира, можно было бы как-то поберечь, где-то дать карточку. А так были отмашки постоянные. Мы с ними часто играли, прекрасно понимали, в какой футбол они играют. Понятно, что команда не хочет проигрывать крупно, пытается всеми способами вернуться в игру, и это им, в принципе, удалось.
Конечно, судьи добавили интриги, но это же Дубай. Тут не один уже матч был такой. Нас били по ногам, когда мяч был в двух метрах, но судьи смотрели непонятно куда. С удалением Бориса Никонорова тоже непонятно. Он говорит, что подкинул мяч над собой. По-хорошему это должен был быть пенальти в нашу сторону.
Силы остались, сейчас отдохнём, и завтра — игра с принципиальным соперником. На Межконтинентальном кубке наш главный соперник — Иран. У нас с ними 3:3 по титулам», — приводит слова Крашенинникова BSRussia.
- 3 ноября 2021
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