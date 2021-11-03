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Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2021: Россия — Парагвай, онлайн-трансляция матча 03 ноября 2021

Пляжный футбол. Россия — Парагвай на Межконтинентальном кубке. Мужики, нужна победа! LIVE
Михаил Чесалин
Никоноров, сборная России по пляжному футболу
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Сборная России продолжает борьбу за титул на турнире в Дубае. Все главные события матча и результат — в нашей онлайн-трансляции.

В Дубае продолжается заключительный турнир насыщенного пляжнофутбольного сезона — Межконтинентальный кубок — 2021. В среду, 3 ноября, состоятся матчи второго тура. Россия, которая не пропустила ни одного розыгрыша этого турнира аж с 2011 года, как и всегда, бьётся только за первое место. И чтобы добраться до него, во втором матче группового этапа очень нужно обыгрывать крепкую сборную Парагвая.

Следим, болеем и переживаем за нашу самую крутую футбольную сборную! Начало матча — в 17:45 мск.

Live Михаил Чесалин

Лучшие кадры матча с Японией можно посмотреть на страничке сборной России в инстаграме.

14:47 Михаил Чесалин

Накануне сборная России сыграла с Японией. Повторение финала чемпионата мира в Москве получилось просто потрясающим по накалу. Наши парни очень бодро начали матч, но в концовке упустили инициативу. На последних минутах команды обменялись забитыми мячами, перевели игру в овертайм, в котором наши были сильнее!

Настоящие мужики! Сборная России по пляжному футболу драматично вытащила матч с Японией Настоящие мужики! Сборная России по пляжному футболу драматично вытащила матч с Японией
14:45 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья, болельщики сборной России и поклонники пляжного футбола. Мы начинаем наш второй день на Межконтинентальном кубке, который проходит в Дубае. Там как всегда жарко, в прямом и переносном смыслах. Сегодня Россия в 17:45 сыграет со сборной Парагвая. Для выхода из группы нашей команде очень нужна победа в основное время. Любая потеря очков может грозить серьёзными неприятностями.

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