Пляжный футбол. Россия — Парагвай на Межконтинентальном кубке. Мужики, нужна победа! LIVE

Сборная России продолжает борьбу за титул на турнире в Дубае. Все главные события матча и результат — в нашей онлайн-трансляции.

В Дубае продолжается заключительный турнир насыщенного пляжнофутбольного сезона — Межконтинентальный кубок — 2021. В среду, 3 ноября, состоятся матчи второго тура. Россия, которая не пропустила ни одного розыгрыша этого турнира аж с 2011 года, как и всегда, бьётся только за первое место. И чтобы добраться до него, во втором матче группового этапа очень нужно обыгрывать крепкую сборную Парагвая.

Следим, болеем и переживаем за нашу самую крутую футбольную сборную! Начало матча — в 17:45 мск.