Лала Крамаренко: спасибо Ирине Винер-Усмановой за возможность так круто отдохнуть!
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Трёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров Лала Крамаренко обратилась к главе Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главному тренеру сборной России Ирине Винер-Усмановой. Спортсменка поблагодарила наставницу за организацию хорошего отдыха в Дубае (ОАЭ). На она изображена вместе с другой гимнасткой Алисой Тищенко.
«Спасибо большое Ирине Александровне за возможность так круто отдохнуть!» — написала Крамаренко в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Лалы Крамаренко.
«Спасибо Ирине Александровне, что мы видим таких счастливых девчонок Лалика и Алису», — написала одна из подписчиц в комментариях.
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