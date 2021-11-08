Лала Крамаренко: спасибо Ирине Винер-Усмановой за возможность так круто отдохнуть!

Трёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров Лала Крамаренко обратилась к главе Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главному тренеру сборной России Ирине Винер-Усмановой. Спортсменка поблагодарила наставницу за организацию хорошего отдыха в Дубае (ОАЭ). На она изображена вместе с другой гимнасткой Алисой Тищенко.

«Спасибо большое Ирине Александровне за возможность так круто отдохнуть!» — написала Крамаренко в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Лалы Крамаренко.

«Спасибо Ирине Александровне, что мы видим таких счастливых девчонок Лалика и Алису», — написала одна из подписчиц в комментариях.