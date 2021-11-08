Кузьмина, которую критиковала Винер-Усманова, стала почётным вице-президентом FIG

Россиянка Наталья Кузьмина, которая ранее возглавляла технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG), стала почётным вице-президентом организации. Об этом сообщается на официальном сайте FIG.

Помимо Кузьминой, почётными вице-президентами FIG стали шведка Маргарет Сиккенс Альквист и немец Хорст Кунце.

Напомним, Кузьмина в статусе главы техкома FIG неоднократно подвергалась жёсткой критике со стороны главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главного тренера национальной команды Ирины Винер-Усмановой. По мнению Винер-Усмановой, на Олимпиаде-2020 в Токио судьи с подачи Кузьминой засудили Дину Аверину в личном многоборье и сборную России в групповом многоборье, в результате чего золотые медали достались Линой Ашрам (Израиль) и сборной Болгарии соответственно.