Названа причина смерти российской волейболистки, скончавшейся в 21 год

Стала известна причина смерти блокирующей «Уфимочки-УГНТУ» Алии Хамбиковой, которая скончалась на 22-м году жизни в Уфе. Хамбикова умерла от лейкемии, сообщает издание «Спорт Бизнес Online».

Лейкоз (лейкемия, алейкемия, белокровие, рак крови) — клональное злокачественное (неопластическое) заболевание кроветворной системы. К лейкозам относится обширная группа заболеваний, различных по своей этиологии. При лейкозах злокачественный клон может происходить как из незрелых гемопоэтических клеток костного мозга, так и из созревающих и зрелых клеток крови. Лейкоз выражается системной диффузной гиперплазией всего клеточного аппарата, продуцирующего лейкоциты, независимо от того, сопровождаются ли они белокровием или протекают без него.