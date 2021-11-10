Алина Кабаева получила спортивный «Оскар»

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева стала обладательницей награды 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения — Sport Movies & TV 2021. Церемония вручения наград состоялась во вторник в Милане (Италия).
Кабаева получила премию «Венок почёта» — за значительную роль в популяризации спорта и продвижение культурных и этических ценностей. «Венок почёта» является аналогом «Оскара» в мире спортивного кино и телевидения.
Стоит отметить, что в разное время лауреатами Sport Movies & TV 2021 были Елена Исинбаева, Сергей Бубка, Майк Тайсон и Пеле.
Алина Кабаева — олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье и бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года в индивидуальном многоборье. Двукратная абсолютная чемпионка мира (1999 и 2003). Пятикратная абсолютная чемпионка Европы (1998—2000, 2002, 2004). Шестикратная абсолютная чемпионка России (1999—2001, 2004, 2006—2007).
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