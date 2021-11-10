Алина Кабаева прокомментировала получение спортивного «Оскара»

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева, которая стала обладательницей награды 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения — Sport Movies & TV 2021, прокомментировала событие. Церемония вручения наград состоялась во вторник в Милане (Италия).
«Мы хорошо знаем, что каждый спортсмен стремится к максимальному результату. Выиграть самые престижные соревнования. Но если это получается, то у нас, спортсменов, возникает другая обязанность. Не менее, а может быть, даже более важная, чем лично подняться на высшую ступень пьедестала почёта. Мы должны использовать наши знание, опыт, популярность, любые возможности для того, чтобы приобщать к спорту и физической культуре как можно больше людей. И в этом видим свою задачу я и вся моя команда», — цитируют Кабаеву «Известия».
Кабаева получила премию «Венок почёта» — за значительную роль в популяризации спорта и продвижение культурных и этических ценностей. «Венок почёта» является аналогом «Оскара» в мире спортивного кино и телевидения.
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