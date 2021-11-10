Линой Ашрам отреагировала на признание спортсменкой года в Израиле

Израильская гимнастка Линой Ашрам, завоевавшая золото на Играх-2020 в Токио, отреагировала на признание спортсменкой года по версии Олимпийского комитета своей страны.

«Меня проинформировали, что Олимпийский комитет Израиля снова, в четвёртый раз подряд выбрал меня спортсменом года. Не скрою своего большого волнения. Огромное спасибо за полное доверие ко мне! Также рада, что мой личный наставник Айелет Зусман была названа тренером года. Мы всё время друг за друга!», — написала Ашрам на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Линой Ашрам в «Инстаграме».

Напомним, золото Ашрам в индивидуальном многоборье вызвало множество споров по поводу судейства на Олимпиаде. Израильтянка уронила ленту в одном из финальных выступлений, однако всё равно финишировала выше россиянки Дины Авериной. После этого российские тренеры даже подавали протест, но судьи его отклонили.