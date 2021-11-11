Сёстры Аверины, Селезнёва и Солдатова выступят на благотворительном мероприятии в Испании

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, а также российская гимнастка Екатерина Селезнёва и экс-гимнастка Александра Солдатова планируют принять участие в гала-концерте Viravolta Jael, который пройдёт 21 ноября в Сантьяго-де-Компостела (Испания).
Мероприятие будет благотворительным. Все вырученные средства будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями, проживающим в испанской провинции Галисия.
«В нашем гала-концерте примут участие россиянки Арина и Дина Аверины, Екатерина Селезнёва и Александра Солдатова. Также перед зрителями выступят испанские спортсменки Каролина Родригес, Полина Березина и Наталья Гарсия. Что касается олимпийской чемпионки Линой Ашрам, то мы не рассчитываем на её присутствие», — приводит слова собеседницы агентства ТАСС.
Перед гала-концертом, 20 ноября, сёстры Аверины планируют провести в Сантьяго-де-Компостеле мастер-класс.
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