«500 тысяч — потолок». Многолетний капитан сборной России рассказал о зарплатах в регби

Игрок ЦСКА и многолетний капитан сборной России Василий Артемьев рассказал, сколько получают спортсмены в регби.

«Допускаю, что этот сезон может стать последним в моей карьере. Но я бы ещё поиграл. И здоровье позволяет, и желания хоть отбавляй. От регби за столько лет не устал.

Президент клуба Алексей Митрюшин рассказал, что я буду получать 200 тысяч рублей. Рекордный ли это оклад в карьере? Нет. В «Красном Яре», где отыграл шесть лет, было больше. А слова Митрюшина… Я вам объясню, почему он так поступил. В тот момент дефицит игроков с российским паспортом привёл к резкому скачку зарплат. В перспективе это могло подкосить все наши клубы. Вот Алексей Сергеевич и раскрыл детали моего контракта. Дал понять, что зарплаты должны быть адекватны уровню лиги.

Знаю несколько игроков, которые получают ежемесячно 500 тысяч. Но это потолок. У нас же не футбол и не хоккей — всё скромнее. Самые высокооплачиваемые регбисты мира зарабатывают около € 1 млн в год. Например, новозеландец Дэн Картер, в феврале завершивший карьеру, южноафриканец Чеслин Колбе… В японских и французских клубах хорошие контракты. Но такие деньги предлагают единицам», — приводит слова Артемьева «Спорт-экспресс».