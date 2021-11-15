Тренер Непомнящего: в подготовке Яна был задействован суперкомпьютер из Сколково

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, рассказал, что в подготовке шахматиста был задействован суперкомпьютер из Сколково.

«В подготовке Яна был задействован суперкомпьютер из Сколково. Сейчас компьютеры играют очень большую роль при подготовке, существенно облегчая те аналитические задачи, которые стоят перед командой. Если раньше, в советскую эпоху, во времена матча Карпова с Каспаровым, анализом занимались бригады ночи напролёт, то теперь компьютер делает всё гораздо быстрее. Но при этом очень важен и человеческий взгляд. Не всегда то, что показывает компьютер, можно применить, требуется понимание.

В последние годы шахматы всё больше уходят в онлайн, но матчи за звание чемпиона мира проходят вживую, и поэтому очень важно чувствовать те самые привычные деревянные фигуры. И данному моменту мы старались уделить особое внимание. Поэтому по ходу подготовки Ян принял участие во многих турнирах: по быстрым шахматам и блицу в Париже и Загребе, классическим шахматам в Ставангере», — приводит слова Поткина RT на русском.