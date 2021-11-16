Магнус Карлсен поделился мнением о Яне Непомнящем

Действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен поделился мнением о своём сопернике по предстоящему матчу за мировую шахматную корону — россиянине Яне Непомнящем.

«Я подхожу к каждому матчу за звание чемпиона мира с огромным уважением к сопернику. Чтобы стать победителем турнира претендентов, нужно стабильно демонстрировать игру мирового уровня на протяжении всего отбора, также важна психологическая стойкость в критические моменты. Мы с Яном ровесники и хорошо знаем друг друга. Он заслужил своё место в чемпионском матче. Мне нужно будет стать лучшей версией самого себя в предстоящей упорной битве», — приводит слова Карлсена Gulf News.

Матч Карлсен — Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.