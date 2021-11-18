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Уже третий спортсмен, прибывший на Олимпиаду в Пекин, оказался заражённым COVID-19

Уже третий спортсмен, прибывший на Олимпиаду в Пекин, оказался заражённым COVID-19
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Организаторы Олимпиады в Пекине сообщили о третьем случае заражения коронавирусом среди иностранных спортсменов, которые прибыли в столицу Китая для подготовки к международным соревнованиям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские СМИ.

Имя и национальность спортсмена не сообщаются, есть информация лишь о том, что он занимается санным спортом. Заболевание проходит бессимптомно, спортсмен изолирован. Ранее ещё два саночника, находящиеся в Пекине, сдали положительные тесты на COVID-19.

Напомним, 20-21 ноября в Яньцине пройдёт первый этап Кубка мира по санному спорту. Ранее стало известно о заражении коронавирусом братьев Романа и Павла Репиловых — российские саночники также находятся в Китае.

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