«Глупость и тупость». Евгений Трефилов отреагировал на решение МОК по трансгендерам

Бывший главный женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал новую концепцию Международного олимпийского комитета (МОК). Теперь ни один спортсмен не может быть исключён из соревнований на основании его трансгендерной идентичности или половых различий.

«Это глупость и тупость. Мужчина резко почувствовал себя женщиной, а дальше что? Пробежал сто метров с женщинами, опередил всех — и что? Ну медаль завоевал, как женщина, только в мужском коллективе он будет вращаться.

Смотрите, у нас есть соревнования для людей с ограниченными возможностями. В чём проблема создать такие же соревнования для трансгендеров? Пусть там мучаются, и не надо смешить людей такими советами. Это потихоньку убивает нормальный спорт, как допинг.

В гандболе, как только выходит женщина мужского расклада, понятно, что она будет иметь преимущество. Давайте на тех же забегах заранее вычитать у трансгендеров пару секунд. Я в 17 лет узнал, что есть женщина, которая является мужчиной, у нее глаза были, как у хорошей коровы от страха», — цитирует Трефилова Metaratings.