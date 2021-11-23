Назван состав женской сборной России по гандболу на чемпионат мира — 2021

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Людмилой Бодниевой объявил состав на чемпионат мира – 2021, сообщает пресс-служба ФГР.

В Испанию отправятся 18 гандболисток. Из работавших на сборе в Новогорске в состав национальной команды не вошли вратарь Эвелина Аношкина и правый крайний Альбина Мурзалиева.

Состав женской сборной России по гандболу на ЧМ-2021

Вратари: Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина («Ростов-Дон»).

Левые крайние: Полина Горшкова, Юлия Маркова (обе – ЦСКА).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Линейный: Анастасия Илларионова (ЦСКА).

Правые полусредние: Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).

Левые полусредние: Ирина Корнеева («Астраханочка»), Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»).

Разыгрывающие: Екатерина Ильина, Карина Сабирова (обе – ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»), Милана Таженова, Ярослава Фролова (обе – «Ростов-Дон»).

Тренерский штаб: Людмила Бодниева (главный тренер), Томаш Главаты, Михаил Измайлов.

24 ноября команда вылетит в Берген (Норвегия) для участия в товарищеском турнире Intersport Cup. После его окончания сборная России останется в Норвегии, откуда 2 декабря переберётся в Валенсию (Испания), в пригороде которой проведёт предварительный раунд чемпионата мира. В группе В российские гандболистки сыграют с командами Камеруна, Польши и Сербии.

В заявку на отдельный матч чемпионата мира можно вносить 16 гандболисток. По ходу турнира разрешается сделать пять замен, используя игроков из расширенного состава. В этот лимит не будут входить замены гандболистов с подтверждённым заражением коронавирусом.