Назван состав женской сборной России по гандболу на чемпионат мира — 2021

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Людмилой Бодниевой объявил состав на чемпионат мира – 2021, сообщает пресс-служба ФГР.
В Испанию отправятся 18 гандболисток. Из работавших на сборе в Новогорске в состав национальной команды не вошли вратарь Эвелина Аношкина и правый крайний Альбина Мурзалиева.
Состав женской сборной России по гандболу на ЧМ-2021
Вратари: Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина («Ростов-Дон»).
Левые крайние: Полина Горшкова, Юлия Маркова (обе – ЦСКА).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Линейный: Анастасия Илларионова (ЦСКА).
Правые полусредние: Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).
Левые полусредние: Ирина Корнеева («Астраханочка»), Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»).
Разыгрывающие: Екатерина Ильина, Карина Сабирова (обе – ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»), Милана Таженова, Ярослава Фролова (обе – «Ростов-Дон»).
Тренерский штаб: Людмила Бодниева (главный тренер), Томаш Главаты, Михаил Измайлов.
24 ноября команда вылетит в Берген (Норвегия) для участия в товарищеском турнире Intersport Cup. После его окончания сборная России останется в Норвегии, откуда 2 декабря переберётся в Валенсию (Испания), в пригороде которой проведёт предварительный раунд чемпионата мира. В группе В российские гандболистки сыграют с командами Камеруна, Польши и Сербии.
В заявку на отдельный матч чемпионата мира можно вносить 16 гандболисток. По ходу турнира разрешается сделать пять замен, используя игроков из расширенного состава. В этот лимит не будут входить замены гандболистов с подтверждённым заражением коронавирусом.
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