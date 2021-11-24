Ян Непомнящий: сейчас любой ноутбук и смартфон могут обыграть сильного гроссмейстера

Претендент на титул чемпиона мира по шахматам российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказал мнение о проблеме мошенничества на популярных во время пандемии коронавируса онлайн-турнирах.

«Наш спорт существует онлайн довольно давно, с конца 90-х. Только если раньше это была такая вещь в себе, для гроссмейстеров, которые между собой играли, тренировались, то сегодня распространённая практика. Сейчас мы переживаем пик онлайн-формата: проводится масса турниров с хорошими призовыми фондами. Думаю, что это явление вряд ли сойдёт на нет.

А проблема читерства, к сожалению, существует с момента появления более-менее сильных портативных компьютеров. Сейчас уже любой ноутбук и смартфон могут обыграть сильного гроссмейстера. У мошенников появилась масса возможностей обмануть – можно смотреть трансляции в игровых зонах, заводить помощника, который будет присылать сообщения… Есть миллион способов сжульничать, и, к сожалению, с этим почти ничего нельзя сделать. На каком основании можно подозревать человека? На том, что кто-то играет слишком сильно? Поймать за руку можно только в исключительных случаях, из-за неосмотрительности. Честные игроки сопротивляются этому явлению как могут. Онлайн-турниры проходят с демонстрацией экрана, с камерами, которые контролируют периметр и самого игрока. Плюс есть судьи, которые находятся вместе с игроком в клубе или игровой комнате – то есть в специальных местах, авторизованных игровых зонах, одобренных для проведения важных турниров. Но и это не даёт возможности свести к нулю мошенничество. В каких-то блиц-партиях, небольших онлайн-турнирах, где всё держится на честном слове, для мошенников раздолье», — приводят слова Непомнящего «Аргументы и факты».

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