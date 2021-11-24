Претендент на титул чемпиона мира российский гроссмейстер Ян Непомнящий объяснил, зачем шахматисту нужен тренер и, в частности, тренер по физподготовке.

«Там, где небольшое количество партий – возьмём средний турнир в 9 туров, – физическая форма может вообще не сыграть роли. Другое дело – более длительные дистанции. Физическая подготовка очень важна, чтобы играть ровно, без сбоев, быть готовым постоянно выкладываться, тратить силы, энергию. Она – один из краеугольных камней в успехе.

Что даёт опытному гроссмейстеру тренер-шахматист? Если самостоятельно пытаться готовиться, искать новые идеи, обрабатывать новую информацию, изучать партии соперника, то очень быстро кончится либо время, либо силы, либо и то и другое. Тренер в значительной степени отвечает за подготовку к партиям, хорошую шахматную форму, оснащённость новыми дебютными идеями. Футболистам на тактических занятиях показывают матчи соперников, рассказывают, кто куда бежит, кто с кем играет. В шахматах похожая история. Тренер, секундант, иногда спарринг-партнёр очень помогают, в том числе и в поиске слабых мест соперника и в устранении собственных недостатков», — приводят слова Непомнящего «Аргументы и факты».

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