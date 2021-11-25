Заслуженный тренер, жёстко задержанный полицией, отказался надеть маску в суде. Его увезли

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин, которого ранее жёстко задержала полиция за отказ надеть маску в аэропорту, отказался от маски и в зале суда.

«Правонарушитель перед началом судебного заседания отказался надеть СИЗ (средство индивидуальной защиты. — Прим. «Чемпионата»), а именно маску, в связи с чем был удалён из зала. Ильин проводил время в коридоре, а суд вызвал сотрудников полиции. Сотрудники приехали.

Сейчас Ильина увезли для составления протокола по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. Судебное заседание по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ отложено», — отмечается в сообщении в телеграм-канале Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ранее Светлана Журова вступилась за полицейских, задержавших Ильина.