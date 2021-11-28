Тренер Яновский: 14 ничьих между Карлсеном и Непомнящим? Вероятность такого исхода — 20%

Заслуженный тренер России Сергей Яновский дал комментарий по поводу матча за титул чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном. Напомним, вторая партия закончилась ничьей, текущий счёт — 1:1.

«Все идёт позитивно для Яна. Непомнящий входит в ритм матча. Безусловно, первая партия — это большая ответственность, груз его давил.



Вторая партия была насыщенной и напряженной. Ян смог найти интересные решения, играл здорово. В какой-то момент даже получил шансы на победу чёрными. Главное, что нашёл ритм. Надеюсь, что покажет всё, на что способен.



Во второй партии не было такого, чтобы у Яна была выигрышная позиция. Была с перевесом, но на каждом ходу было много вариантов.



14 ничьих подряд? Оцениваю такой исход вероятностью в 20%. Уверен, что результативные партии будут. Ян славится тем, что прекрасно действует, когда владеет инициативой. Карлсен сейчас готов бороться за неё любой ценой, даже жертвуя пешки», — сказал Янковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.