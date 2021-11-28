Федосеев: у Непомнящего были хорошие шансы на победу чёрными

Российский гроссмейстер Владимир Федосеев прокомментировал начало матча за титул чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном. Напомним, шахматисты провели две партии, текущий счёт — 1:1.

«Пока рано делать выводы и утверждать, что Ян вкатился в матч. Я бы выделили первые четыре партии как старт матча и первую партию второго сегмента. Сейчас они сыграют три партии подряд, а потом будет ещё две. После пятой партии можно будет сказать, что начало матча окончено.



Вчера у Непомнящего были хорошие шансы на победу чёрными. Это было связано с крайне рискованной стратегией Магнуса Карлсена в этой партии, он снова жертвовал материал за инициативу. Очень тяжело доказывать компенсацию в позициях без материала, всегда есть риск, что соперник найдёт точные ходы, погасит инициативу, а ты останешься без чистого материала. Это может стоить очка в матче. Игра у Магнуса при этом была более активной, у него было больше активных ходов. Ян хорошо оборонялся, был близок к тому, чтобы погасить инициативу Магнуса. К сожалению, это ему не удалось, и партия пришла к ничейному результату.



Есть ощущение, что Непомнящий старается держать базу — в любых позициях он пытается досчитать продолжения, после которых видно, что позиция надёжная, и дальше продолжать борьбу. Играя несколько вторым номером, Ян не пытается свести партию к форсированным позициям, здорово держит напряжение и часто заставляет Магнуса ошибаться. Второй номер в исполнении Непомнящего — это первый номер в исполнении большинства шахматистов.



Сегодняшний тренд на то, что чёрные имеют преимущество в том, что чётко знают, какие системы они защищают. Белыми очень тяжело найти достойную идею, тяжело поставить проблемы перед чёрными, навязать борьбу. Вчера Карлсену удалось это сделать, но позиции были примерно равными, при это Магнус пожертвовал пешку. Игра была обоюдно острая. В какой-то момент я думал, что партия точно окажется результативной, но в шахматах часто бывает, что такие позиции оказываются позициями динамического равновесия.



Вчера у Яна были довольно реальные шансы реализовать перевес в партии, но строго на дистанции в один ход. К сожалению, Ян придумал прекрасную идею с4-c3-bc-ba, которая просто гениальна по своей задумке и хороша длинным расчётом вариантов с прекрасной оборонительной идеей, но он не учёл, что пешка на с4 была едва ли не главным его козырем на доске. Данный обмен просто уравнял позиции, а далее соперники логично пришли к ничьей. Магнусу даже удалось символически поддавить Яна в концовке партии», — сказал Федосеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.