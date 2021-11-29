Ирина Винер-Усманова объяснила, зачем пригласила в сборную экс главного тренера Израиля

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, зачем пригласила в национальную команду Ирину Вигдорчик, которая ранее возглавляла сборную Израиля. По словам Винер-Усмановой, Вигдорчик будет работать с групповыми упражнениями.
«Всё очень просто, мы не в первый раз приглашаем авторитетных иностранных специалистов. Так, на протяжении 18 лет с нами работала Людмила Димитрова из Болгарии. Что касается Вигдорчик, то мы сейчас определяемся, в каком направлении будем сотрудничать с этим тренером. Скорее всего, она будет работать с групповыми упражнениями.
Татьяна Сергаева прекратила работу с командой. Вигдорчик — хороший специалист, она бывшая москвичка и прекрасно говорит по-русски, выразила желание приехать работать в Россию», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
- 29 ноября 2021
-
11:57
-
10:44
-
10:07
- 28 ноября 2021
-
23:28
-
19:53
-
19:53
-
19:37
-
18:55
-
18:15
-
17:21
-
11:55
-
11:50
- 27 ноября 2021
-
22:41
-
22:03
-
21:59
-
20:57
-
20:00
-
18:51
- 26 ноября 2021
-
22:22
-
21:50
-
21:31
-
20:26
-
20:16
-
19:28
-
18:50
-
12:17
-
09:04
-
00:36
-
00:07
- 25 ноября 2021
-
23:18
-
20:43
-
20:00
-
18:32
-
18:12
-
18:00