Ирина Винер-Усманова объяснила, зачем пригласила в сборную экс главного тренера Израиля

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, зачем пригласила в национальную команду Ирину Вигдорчик, которая ранее возглавляла сборную Израиля. По словам Винер-Усмановой, Вигдорчик будет работать с групповыми упражнениями.

«Всё очень просто, мы не в первый раз приглашаем авторитетных иностранных специалистов. Так, на протяжении 18 лет с нами работала Людмила Димитрова из Болгарии. Что касается Вигдорчик, то мы сейчас определяемся, в каком направлении будем сотрудничать с этим тренером. Скорее всего, она будет работать с групповыми упражнениями.

Татьяна Сергаева прекратила работу с командой. Вигдорчик — хороший специалист, она бывшая москвичка и прекрасно говорит по-русски, выразила желание приехать работать в Россию», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.