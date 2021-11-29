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Олег Матыцин отреагировал на отмену зимней Универсиады

Олег Матыцин отреагировал на отмену зимней Универсиады
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин дал комментарий по поводу отмены зимней Универсиады.

«Ухудшение эпидемиологической ситуации вынудило организаторов Всемирной зимней Универсиады отменить проведение этих крупнейших международных соревнований в Люцерне. Очень жаль, что Универсиада отменена, но здоровье людей, принятие необходимых мер безопасности — гораздо важнее в сложившейся ситуации. Студенческий спорт — неотъемлемая часть развития физической культуры и спорта во всём мире. В рамках зимней Универсиады планировалось разыграть 60 комплектов наград. Спортивная программа включала в себя соревнования по 10 видам спорта. К Универсиаде готовились 197 российских спортсменов, представляющие 59 вузов, из 40 регионов страны. Уверен, наши спортсмены, которые планировали участвовать в Универсиаде, смогут в дальнейшем проявить своё мастерство на других крупных стартах. Отмена Студенческих игр не повлечёт изменений в подготовке наших спортсменов к всероссийским и международным соревнованиям текущего спортивного сезона.

Изначально Универсиада должна была пройти в январе, но из-за пандемии её перенесли на декабрь. Выражаю признательность FISU и организационному комитету Игр в Люцерне за проделанную работу и максимально приложенные усилия по сохранению соревнований в 2021 году. Уверен, было очень непросто принять решение об отмене Универсиады, но считаю, оно было единственно верным. Сейчас самое главное — обеспечить максимальную защиту здоровья спортсменов, тренеров и специалистов», —приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта РФ.

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