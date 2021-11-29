Олег Матыцин отреагировал на отмену зимней Универсиады

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин дал комментарий по поводу отмены зимней Универсиады.

«Ухудшение эпидемиологической ситуации вынудило организаторов Всемирной зимней Универсиады отменить проведение этих крупнейших международных соревнований в Люцерне. Очень жаль, что Универсиада отменена, но здоровье людей, принятие необходимых мер безопасности — гораздо важнее в сложившейся ситуации. Студенческий спорт — неотъемлемая часть развития физической культуры и спорта во всём мире. В рамках зимней Универсиады планировалось разыграть 60 комплектов наград. Спортивная программа включала в себя соревнования по 10 видам спорта. К Универсиаде готовились 197 российских спортсменов, представляющие 59 вузов, из 40 регионов страны. Уверен, наши спортсмены, которые планировали участвовать в Универсиаде, смогут в дальнейшем проявить своё мастерство на других крупных стартах. Отмена Студенческих игр не повлечёт изменений в подготовке наших спортсменов к всероссийским и международным соревнованиям текущего спортивного сезона.



Изначально Универсиада должна была пройти в январе, но из-за пандемии её перенесли на декабрь. Выражаю признательность FISU и организационному комитету Игр в Люцерне за проделанную работу и максимально приложенные усилия по сохранению соревнований в 2021 году. Уверен, было очень непросто принять решение об отмене Универсиады, но считаю, оно было единственно верным. Сейчас самое главное — обеспечить максимальную защиту здоровья спортсменов, тренеров и специалистов», —приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта РФ.