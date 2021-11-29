Украинским шахматистам власти не оплатили проживание на ЧЕ, который они выиграли

Лидер сборной Украины по шахматам гроссмейстер Антон Коробов рассказал, в каком положении находилась команда на прошедшем чемпионате Европы в Чатеже (Словения). Украинцы стали победителями турнира.

«Наше родное министерство сделало просто гениальный ход конём. Считаю, за это нужно сразу вручать звание Героя Украины. Украина была единственной командой на турнире, которая не смогла заплатить за проживание. Мы находились в подвешенном состоянии: в любой момент нас могли выгнать на улицу. Когда ты не уверен, будет ли у тебя завтрак, будет ли крыша над головой, в такой момент чувствуешь себя совершенно расслабленно. Благодаря этому мы не ощущали психологического давления, в отличие от других команд. Пришёл на матч, а тебя могут спокойно исключить. Но, слава богу, организаторы, Европейский шахматный союз, проявили к нам, несчастным, сострадание, и мы доиграли чемпионат. И сыграли достаточно неплохо, провели чемпионат как бездомные, но бездомные иногда тоже могут на что-то сгодиться», — приводит слова Коробова My.ua.