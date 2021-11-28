Ян Непомнящий в третьей подряд партии ни в чём не уступает чемпиону мира. Магнус не так уж грозен, как кажется?

Не гнётся, не ломается. Карлсен не может создать проблемы российскому претенденту

Третья партия матча на первенство мира между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и претендентом Яном Непомнящим завершилась вничью. Общий счет 1,5:1,5.

В отчётном поединке Карлсен вновь показал свою глубину подготовки в излюбленной Испанской партии. Российский штаб попробовал копнуть норвежца с другой стороны, и в один момент казалось, что Ян завладел инициативой, но Магнус чётко разобрался в ситуации и уравнял позицию.

Впрочем, и сам чемпион мира претенденту снова никаких проблем создать не смог. Третья подряд ничья точно не идёт российскому шахматисту во вред – он держится. Не гнётся и не ломается.

Я. Непомнящий (Россия) – М. Карлсен (Норвегия)

Матч за титул чемпиона мира – 2021. 3-я партия

1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. 0–0 Сe7 6. Лe1 b5 7. Сb3 0–0 8. a4

В первой партии было сыграно 8. h3 Кa5!?, а в случае 8. c3 норвежец явно готов играть контратаку Маршалла 8… d5!, жертвуя пешку за инициативу.

8… Сb7 9. d3 d6 10. Кbd2 Лe8

В этой позиции чаще играется 10… Кd7. Главная идея чёрных в том, что им надо перегруппировать фигуры и вступить в борьбу за центр. Например, помимо плюсов и надёжности расположения чёрных, неудачно стоит конь на с6, слон на е7. Карлсен сразу же убирает слона, потом занимается конём.

11. Кf1 h6 12. Сd2 Сf8 13. Кe3 Кe7

14. c4!

За время, которое чёрные тратят на перегруппировку, белые вскрывают линию «с» – начинается борьба ход в ход.

14… b:c 15. К:c4

Конь посматривает на поле а5, в отличие от варианта 15. С:c4 Лb8 16. b4 c6, где чёрные проводят d6-d5 и решают все проблемы.

15… Кc6 16. Лc1 a5!

Очень чёткий и конкретный ответ чемпиона. В вариантах 16… Сc8 17. Кa5 или 16… Кd7 17. Кa5 чёрные начинали сталкиваться с затруднениями – их пешка с7 становилась слабой.

17. Сc3 Сc8

Последний шаг в перегруппировке чёрных – и слон b7, вместо того чтобы утыкаться в белые пешки, стремится на хорошую позицию е6. У белых есть лишь мгновение, чтобы попытаться изменить игру в свою пользу.

18. d4 e:d 19. К:d4 К:d4 20. Ф:d4 Сe6

Батареи из белых слонов и ферзя выглядят грозно, но использовать их силу не так просто. Например, на 21. Фd3 есть 21… d5 22. С:f6 Ф:f6 23. e:d Сd7, и чёрные получают хорошую компенсацию за пешку. Продвижение d6-d5 – главный ресурс, на который возлагал надежды Магнус.

21. h3 c6 22. Сc2

22… d5!

Ещё мгновение – и Непомнящий отвёл бы ферзя на d3, создавая завуалированную угрозу потенциального мата на h7 и мешая чёрным провести d6-d5. Однако после своевременного прорыва партия на всех парах летит к ничьей.

23. e5

Или 23. e:d Ф:d5 с равенством.

23… d:c 24. Ф:d8 Лe:d8 25. e:f Сb4

Плохо 25… g:f 26.С:f6, а после размена слонов чёрные вне опасности.

26. f:g С:c3 27. b:c Кр:g7 28. Крf1 Лab8 29. Лb1 Крf6 30. Л:b8 Л:b8 31. Лb1

31… Л:b1+

Незачем играть 31… Лd8 32. Крe2, в слоновом окончании активная позиция чёрного короля легко уравновешивает худшую пешечную структуру.

32. С:b1 Крe5 33. Крe2 f5 34. Сc2

Лишь в пользу чёрных может быть 34. g3 f4.

34… f4 35. Сb1 c5 36. Сc2 Сd7 37. f3 Крf6 38. h4 Крe5 39. Крf2 Крf6 40. Крe2 Крe5 41. Крf2 Ничья.

Пока ни одному из соперников не удаётся нанести удар, и, похоже, что броня чемпиона мира чёрными очень-очень крепка. Российской команде не удаётся подобрать к ней ключи, хотя, несомненно, поиск будет продолжен. С другой стороны, как раз сам белыми Карлсен во второй партии выглядел неуверенно, и вполне допускаю, что четвёртая партия, которая будет сыграна после выходного 29 ноября, окажется важнейшей в стартовом промежутке матча.

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