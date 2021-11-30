Непомнящий: сегодня главной целью было — не забыть поздравить Карлсена с днём рождения

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал результат четвёртой партии матча за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. Партия, как и три предыдущие, закончилась ничьей, текущий счёт — 2:2.

«Главной моей целью на сегодня было – не забыть поздравить Магнуса с днём рождения.

Ничья сегодня получилась практически с дебюта. Тут такая ситуация: белые спрашивают, и если чёрные всё помнят, то получается ничья. Это довольно частая ситуация в современных шахматах. Так называемая проверка. В целом, каждый играет настолько, насколько позволяет соперник. Вариант, который возник на доске, известен почти всем, кто играет русскую партию. Довольно принципиальный вариант. Для меня было важно ничего не забыть, не перепутать, поэтому я очень внимательно всё перепроверял. Думаю, ничья – это вполне нормальный результат», — сказал Непомнящий на послематчевой пресс-конференции.

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