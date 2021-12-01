Российский чемпион мира по пляжному футболу раскрыл зарплату игрока сборной

Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Борис Никоноров рассказал, сколько получает игрок национальной команды.
«Футболист сборной России по пляжному футболу получает примерно $ 1500-2000 в месяц без бонусов. Это очень сильно расстраивает, потому что в большом футболе игроки получают невероятные бабки. Не подумайте лишнего, меня огорчают не их высокие зарплаты, а наши мизерные.
Я всегда стараюсь быть объективным: ребята не виноваты, что получают большие деньги. Виновата вся система. Они же попали в большой футбол — у каждого из них был свой тяжёлый путь, со взлётами и падениями. Вот они шли и добрались до этих миллионов. И раз там платят столько, пусть ребята получают, почему нет? Значит, они реально этого заслуживают. Просто хочется, чтобы нас ценили выше», — приводит слова Никонорова «Газета.ру».
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