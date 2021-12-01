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Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в пятой партии матча за титул чемпиона мира

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в пятой партии матча за титул чемпиона мира
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Пятая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам завершилась вничью. Белыми фигурами играл претендент — россиянин Ян Непомнящий. Защищающему титул чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену достались чёрные фигуры. Счёт стал 2,5:2,5.

Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.

Завтра, 2 декабря, шахматистов ждёт день отдыха. Далее партии запланированы на 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск. В шестой партии белыми фигурами будет играть Карлсен.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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