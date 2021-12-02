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«Лучше суну голову в бетономешалку». Шорт — в ответ на вопрос Карякина о помощи Карлсену

«Лучше суну голову в бетономешалку». Шорт — в ответ на вопрос Карякина о помощи Карлсену
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Участник матча за мировую шахматную корону 2016 года российский гроссмейстер Сергей Карякин поинтересовался, будет ли англичанин Найджел Шорт помогать норвежцу Магнусу Карлсену в матче за титул чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим.

«Интересно, если у Найджела Шорта будет отличная идея в дебюте Русской партии, в каталонском начале или где-нибудь ещё, пошлёт ли он её тренеру Магнуса Карлсена Петеру Хайне Нильсену, если тот заплатит?» — написал Карякин на своей странице в «Твиттере».

«Я бы с большей вероятностью сунул голову в бетономешалку», — ответил Шорт в комментариях.

После пяти партий в матче Непомнящий – Карлсен счёт ничейный – 2,5:2,5. Всё пять партий не выявили победителя. В шестой партии, 3 декабря, белыми фигурами будет играть Карлсен.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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