«Лучше суну голову в бетономешалку». Шорт — в ответ на вопрос Карякина о помощи Карлсену

Участник матча за мировую шахматную корону 2016 года российский гроссмейстер Сергей Карякин поинтересовался, будет ли англичанин Найджел Шорт помогать норвежцу Магнусу Карлсену в матче за титул чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим.
«Интересно, если у Найджела Шорта будет отличная идея в дебюте Русской партии, в каталонском начале или где-нибудь ещё, пошлёт ли он её тренеру Магнуса Карлсена Петеру Хайне Нильсену, если тот заплатит?» — написал Карякин на своей странице в «Твиттере».
«Я бы с большей вероятностью сунул голову в бетономешалку», — ответил Шорт в комментариях.
После пяти партий в матче Непомнящий – Карлсен счёт ничейный – 2,5:2,5. Всё пять партий не выявили победителя. В шестой партии, 3 декабря, белыми фигурами будет играть Карлсен.
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