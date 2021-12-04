Бодниева — после победы над Камеруном: отмечу великолепную игру их вратаря

Гандболистка сборной России Людмила Бодниева прокомментировала победу женской национальной команды в первом матче группового этапа чемпионата мира над Камеруном (40:18).

«Я волновалась перед первой официальной игрой. Но ничего экстремального: волнение было понятным и приятным. Мы играли с лучшей командой Африки. Матч был очень важен для нас в дебюте турнира. Я полностью удовлетворена результатом. В первом тайме мы играли не на высшем уровне, но затем начали играть более дисциплинированно. Конечно, отмечу великолепную игру вратаря сборной Камеруна», — сказала Бодниева на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, женская сборная России по гандболу успешно стартовала на чемпионате мира в Испании. В матче первого тура предварительного раунда в группе В российские гандболистки разгромили команду Камеруна со счётом 40:18.

Самой результативной в составе сборной России стала Юлия Маркова, забившая 6 мячей. По 4 раза отличились Полина Горшкова, Юлия Манагарова и Антонина Скоробогатченко. Также 4 мяча забила в составе сборной Камеруна Каришма Эко.